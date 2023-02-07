Минобороны разработало новую форму для участников спецоперации

Фото: Минобороны РФ

Для военнослужащих, которые участвуют в спецоперации на Украине разработали новую форму. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в Минобороны во вторник, 7 февраля.

Новая форма включает в себя несколько видов ботинок, утепленные резиновые сапоги, а также комплект летней, ветроводозащитной, демисезонной и зимней полевой формы одежды.

— Кроме того, в полевую форму одежды включены вновь введенные предметы обуви, такие как ботинки облегченные специальные, ботинки летние специальные, ботинки демисезонные специальные и сапоги резиновые (утепленные). Также военнослужащие обеспечиваются зимней обувью, в ранее существующую модель которой были внесены изменения, — рассказали в военном ведомстве.

Внешний вид формы, как уточняется, в целом сохранится, но будет улучшено качество тканей, швов и утеплителей. При ее разработке специалисты учитывали пожелания военных, а первые поставки ожидаются весной этого года, пишет РБК.

Помимо формы для российской армии начали наращивать производство управляемых артиллерийских снарядов, которые смогут ликвидировать танки Abrams и Leopard.