Власти Москвы сообщил, что воздух в городе в январе был чище из-за ветреной погоды

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В январе 2023 года воздух в столице был чище, чем год назад. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Согласно данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, в январе зафиксированные среднемесячные концентрации оксида азота вблизи автотрасс были ниже прошлогоднего значения на 15 процентов, оксида углерода около магистралей — на 24 процента и на жилых территориях — на 25 процентов, — поделился он.

Чистота воздуха связана с ветреной погодой, которая оказала благоприятное воздействие на качество атмосферного воздуха, несмотря на дефицит осадков. По его словам, самыми загрязненными в городе остались крупные автотрассы. При этом на жилых территориях отмечался пониженный уровень загрязнения.

Также стало известно о сокращении расходов воды в Москве — если в 2010 году ежесуточно поставляли абонентам около четырех миллионов кубометров питьевой воды, то на текущий момент воду поставляют на уровне 2,7–2,8 миллиона кубометров в сутки.