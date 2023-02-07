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Пожар в пристройке к складу на юге Москвы ликвидировали

Араз Салехов
Происшествия
Пожар в пристройке к складу на юге Москвы ликвидировали
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Каширское шоссе, 3к2с11 Карта всех событий

Пожарные ликвидировали пожар в пристройке к складу с палетами и бумажной тарой на юге Москвы. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщили в экстренных службах города.

— Пожар потушен, пострадавших нет, — сказал собеседник ТАСС.

Ночью 7 февраля пристройка к складу загорелась по адресу Каширское шоссе, 3к2, строение 11. В здании хранились палеты и бумажная тара, на место прибыли более десяти расчетов спасательной техники. Спустя некоторое время после начала пожара произошла детонация емкости с горячей жидкостью на первом этаже постройки. В результате этого площадь и интенсивность пожара заметно увеличились.

Еще через несколько минут произошел повторный взрыв, сообщил источник «ВМ». Изначально сообщалось, что площадь возгорания составляет 300 квадратных метров.

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