Благотворительная акция «Поделись теплом» пройдет в Москве в преддверии Дня защитника Отечества

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения

Ко Дню защитника Отечества в столице пройдет благотворительная акция «Поделись теплом» проекта «Московское долголетие». Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

— В декабре по инициативе участников проекта в столице прошла акция «Поделись теплом». Она стала настоящим городским благотворительным движением. Всего за две недели в ней приняли участие около десяти тысяч человек, которые собрали более пяти тысяч писем, 8,5 тысячи теплых вещей и других подарков, — рассказал он.

В преддверии праздника горожане могут отправить очередную партию посылок участникам спецоперации на Украине до 16 февраля включительно. Принять участие в акции может любой желающий, передает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, в здании Мосгордумы начал работать новый штаб акции «Москва помогает» по сбору гуманитарной помощи для жителей новых регионов. Сюда горожане могут передать продукты питания длительного хранения, срок годности которых составляет не менее трех месяцев.