Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Благотворительная акция «Поделись теплом» пройдет в Москве в преддверии Дня защитника Отечества

Лейла Алиева
Город
Благотворительная акция «Поделись теплом» пройдет в Москве в преддверии Дня защитника Отечества
Фото: Департамент труда и социальной защиты населения

Ко Дню защитника Отечества в столице пройдет благотворительная акция «Поделись теплом» проекта «Московское долголетие». Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

— В декабре по инициативе участников проекта в столице прошла акция «Поделись теплом». Она стала настоящим городским благотворительным движением. Всего за две недели в ней приняли участие около десяти тысяч человек, которые собрали более пяти тысяч писем, 8,5 тысячи теплых вещей и других подарков, — рассказал он.

В преддверии праздника горожане могут отправить очередную партию посылок участникам спецоперации на Украине до 16 февраля включительно. Принять участие в акции может любой желающий, передает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, в здании Мосгордумы начал работать новый штаб акции «Москва помогает» по сбору гуманитарной помощи для жителей новых регионов. Сюда горожане могут передать продукты питания длительного хранения, срок годности которых составляет не менее трех месяцев.

Благотворительность Москва День защитника Отечества
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Рождается новая тактика: боевые действия не идут по намеченному плану

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Все мнения
О проекте