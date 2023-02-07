Второй штаб по сбору гуманитарной помощи открылся в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Москва, Страстной бульвар, 15/29с1 Карта всех событий

В здании Мосгордумы начал работать новый штаб акции «Москва помогает» по сбору гуманитарной помощи. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Екатерина Драгунова.

— Для того чтобы москвичам, кто проживает, работает или учится в самом сердце столицы, было удобно передать гуманитарную помощь, новый штаб открылся в историческом центре города. Здесь каждый может стать волонтером или благодарителем. С момента начала акции «Москва помогает» ее поддержали около 45,5 тысячи жителей, — рассказала она.

Пункт сбора гуманитарной помощи работает по будням — с 10:00 до 17:00. Сюда горожане могут передать продукты питания длительного хранения, срок годности которых составляет не менее трех месяцев. Также принести в пункт можно вещи для детей, товары по уходу за малышами, а также канцелярские принадлежности, передает официальный сайт мэра Москвы.

За время работы в столице благотворительного проекта «Москва помогает» горожане передали для жителей новых регионов более 2,93 миллиона различных предметов.