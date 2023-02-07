СМИ: Минобороны предложило изменить закон об участии в миротворческих миссиях

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Минобороны подготовило законопроект для расширения категории военных, которые получат возможность добровольно участвовать в российских миротворческих миссиях. Об этом сообщает РБК.

В частности, изменение предлагают внести в федеральный закон № 93 «О порядке предоставления Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности». На текущий момент в законе говорится, что в качестве миротворцев от России могут выступать лишь военные, проходящие службу по контракту. Также таким людям необходимо пройти специальную подготовку.

Военное ведомство в свою очередь предлагает добавить в этот список солдат срочной службы, которые добровольно согласились пополнить ряды миротворческих сил. При этом такие военные также будут проходить предварительную специальную подготовку. Как сообщает издание, эту норму предлагается сделать ретроактивной, то есть распространить ее действие на правоотношения, возникшие с 15 августа 2022 года.

До этого Минобороны анонсировало масштабные изменения в армии России с 2023 года, в частности, военное ведомство увеличит численность войск до 1,5 миллиона человек.