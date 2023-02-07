Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

СМИ: Минобороны предложило изменить закон об участии в миротворческих миссиях

Араз Салехов
Политика
СМИ: Минобороны предложило изменить закон об участии в миротворческих миссиях
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Минобороны подготовило законопроект для расширения категории военных, которые получат возможность добровольно участвовать в российских миротворческих миссиях. Об этом сообщает РБК.

В частности, изменение предлагают внести в федеральный закон № 93 «О порядке предоставления Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности». На текущий момент в законе говорится, что в качестве миротворцев от России могут выступать лишь военные, проходящие службу по контракту. Также таким людям необходимо пройти специальную подготовку.

Военное ведомство в свою очередь предлагает добавить в этот список солдат срочной службы, которые добровольно согласились пополнить ряды миротворческих сил. При этом такие военные также будут проходить предварительную специальную подготовку. Как сообщает издание, эту норму предлагается сделать ретроактивной, то есть распространить ее действие на правоотношения, возникшие с 15 августа 2022 года.

До этого Минобороны анонсировало масштабные изменения в армии России с 2023 года, в частности, военное ведомство увеличит численность войск до 1,5 миллиона человек.

Армия Россия Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Рождается новая тактика: боевые действия не идут по намеченному плану

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Все мнения
О проекте