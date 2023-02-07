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Акции за возвращение «северных территорий» проходят в Токио

Араз Салехов
В мире
Акции за возвращение «северных территорий» проходят в Токио
Фото: Unsplash

Представители ультраправой организации Японии проводят акцию в районе российского посольства в Токио за возвращение «северных территорий» (курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи — прим. «ВМ»). Об этом сообщает РИА Новости.

У диппредставительства расположены белые, черные, фиолетовые и коричневые фургоны, принадлежащие различным ультраправым организациям. Митингующие на них совершают объезд по периметру квартала, выкрикивая через громкоговорители требования «вернуть острова». Как сообщает агентство, люди на митинг вышли с плакатом «Отобьем обратно северные территории» — как уточняется, они находятся в сопровождении нескольких десятков полицейских, при этом у них отобрали громкоговорители.

Напомним, что 7 февраля в Японии отмечают день «северных территорий» в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому от Японии отошли острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

До этого премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что японское государство желает заключить мирный договор с Россией, несмотря на тяжелую ситуацию во взаимоотношениях между странами. Политик назвал крайне прискорбным тот факт, что страны спустя 77 лет после окончания Второй мировой войны не смогли решить курильский вопрос.

Япония Митинги Токио Курильские острова
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