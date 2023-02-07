Акции за возвращение «северных территорий» проходят в Токио

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Представители ультраправой организации Японии проводят акцию в районе российского посольства в Токио за возвращение «северных территорий» (курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи — прим. «ВМ»). Об этом сообщает РИА Новости.

У диппредставительства расположены белые, черные, фиолетовые и коричневые фургоны, принадлежащие различным ультраправым организациям. Митингующие на них совершают объезд по периметру квартала, выкрикивая через громкоговорители требования «вернуть острова». Как сообщает агентство, люди на митинг вышли с плакатом «Отобьем обратно северные территории» — как уточняется, они находятся в сопровождении нескольких десятков полицейских, при этом у них отобрали громкоговорители.

Напомним, что 7 февраля в Японии отмечают день «северных территорий» в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому от Японии отошли острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

До этого премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что японское государство желает заключить мирный договор с Россией, несмотря на тяжелую ситуацию во взаимоотношениях между странами. Политик назвал крайне прискорбным тот факт, что страны спустя 77 лет после окончания Второй мировой войны не смогли решить курильский вопрос.