Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Росгвардейцы накрыли криминальную сходку и задержали 52 бандита в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Росгвардейцы накрыли криминальную сходку и задержали 52 бандита в Подмосковье
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Московская область, Мытищи, 1-я Пролетарская улица, 6А Карта всех событий

В подмосковных Мытищах сотрудники правоохранительных органов устроили облаву в ресторане и задержали 52 подозреваемых в сбыте оружия и наркотиков. Об этом стало известно во вторник, 7 февраля.

О сходке криминальных авторитетов стражи правопорядка узнали от встревоженного местного жителя, который обратился в полицию и сообщил, что в ресторане «Гранада» собралась толпа вооруженных людей.

На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии и задержали 52 человека. Всех их подозревают в причастности к незаконному обороту оружия и наркотиков. Мужчин развезли по разным отделам и обыскали. Правоохранители обнаружили упаковки с запрещенными веществами, ножи, ружье и карабин. По данному факту проводится проверка, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Другое крупное задержание произошло в столице в апреле 2022 года. Полиция схватила 16 членов банды, которые занимались организацией проституции. Расследование длилось почти год, и наконец завершилось. Организатор преступной группы и его сообщники предстанут перед судом.

Подмосковье Мытищи Проверки Росгвардия Московская область
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Рождается новая тактика: боевые действия не идут по намеченному плану

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Все мнения
О проекте