Росгвардейцы накрыли криминальную сходку и задержали 52 бандита в Подмосковье

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Московская область, Мытищи, 1-я Пролетарская улица, 6А Карта всех событий

В подмосковных Мытищах сотрудники правоохранительных органов устроили облаву в ресторане и задержали 52 подозреваемых в сбыте оружия и наркотиков. Об этом стало известно во вторник, 7 февраля.

О сходке криминальных авторитетов стражи правопорядка узнали от встревоженного местного жителя, который обратился в полицию и сообщил, что в ресторане «Гранада» собралась толпа вооруженных людей.

На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии и задержали 52 человека. Всех их подозревают в причастности к незаконному обороту оружия и наркотиков. Мужчин развезли по разным отделам и обыскали. Правоохранители обнаружили упаковки с запрещенными веществами, ножи, ружье и карабин. По данному факту проводится проверка, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Другое крупное задержание произошло в столице в апреле 2022 года. Полиция схватила 16 членов банды, которые занимались организацией проституции. Расследование длилось почти год, и наконец завершилось. Организатор преступной группы и его сообщники предстанут перед судом.