Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Психолог Завгороднева рассказала, как избежать хронической усталости на работе

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог Завгороднева рассказала, как избежать хронической усталости на работе
Фото: shutterstock

Психолог Анна Завгороднева рассказала, как избежать хронической усталости на работе.

Эксперт посоветовала обеспечить смену деятельности в свободное от работы время. Если работа сидячая, то нужно заняться любой физической активностью. Для начала достаточно непродолжительных прогулок, а потом можно по желанию перейти к более интенсивным нагрузкам.

Психолог посоветовала научиться переключаться во время выходных и на время забывать о работе.

Завгороднева добавила, что женщины сами по себе значительно меньше склонны к переутомлению за счет открытости — они делятся своими переживаниями. В то время как некоторые мужчины выкладываются на работе на все 100 процентов и не следят за здоровьем.

Психолог также посоветовал обратить внимание на режим дня, достаточное количество сна, загрузку, передает издание «Невские новости».

Клинический психолог Алексей Шестаков рассказал, что синдром хронической усталости появляется из-за регулярных недосыпов и переработок. Единственное, что может помочь в этой ситуации — качественный, продолжительный отдых, передает ФАН.

Как справиться с хронической усталостью, рассказала психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Инна Мальцева.

Работа синдром хронической усталости Психология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Рождается новая тактика: боевые действия не идут по намеченному плану

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Все мнения
О проекте