Пенсионерка лишилась крупной суммы денег после разговора с лжесотрудником почты
Аферистка представилась работницей почты и обманом лишила жительницу Подмосковья 200 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 7 февраля.
Злоумышленница пришла к 83-летней пенсионерке в квартиру в городском округе Домодедово и представилась сотрудницей почты, которая принесла пенсию. Во время беседы аферистка рассказала пожилой жительнице Подмосковья о том, что в стране якобы произошла денежная реформа и некоторые купюры вышли из оборота. Затем мошенница предложила жертве проинспектировать ее сбережения.
Когда пенсионерка достала наличные, аферистка сказала, что именно такие деньги подлежат изъятию. Она забрала конверт с накоплениями пожилой женщины, а взамен отдала другую упаковку, после чего поспешила скрыться. Когда пенсионерка открыла конверт, она увидела стопку бумажных банкнот «банка приколов». Ущерб составил 200 тысяч рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Вскоре подозреваемую задержали. Ею оказалась 63-летняя ранее судимая жительница Подмосковья, которая вышла из тюрьмы в июне 2021 года. Она отбывала наказание за аналогичное преступление. Женщина вновь находится под стражей.
Другое преступление произошло в подмосковном Одинцове. Двое злоумышленников «взяли в долг» у пенсионерки более миллиона рублей, а в залог оставили фальшивые доллары США.