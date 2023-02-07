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Пенсионерка лишилась крупной суммы денег после разговора с лжесотрудником почты

Степан Жирнов
Происшествия
Пенсионерка лишилась крупной суммы денег после разговора с лжесотрудником почты
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Аферистка представилась работницей почты и обманом лишила жительницу Подмосковья 200 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 7 февраля.

Злоумышленница пришла к 83-летней пенсионерке в квартиру в городском округе Домодедово и представилась сотрудницей почты, которая принесла пенсию. Во время беседы аферистка рассказала пожилой жительнице Подмосковья о том, что в стране якобы произошла денежная реформа и некоторые купюры вышли из оборота. Затем мошенница предложила жертве проинспектировать ее сбережения.

Когда пенсионерка достала наличные, аферистка сказала, что именно такие деньги подлежат изъятию. Она забрала конверт с накоплениями пожилой женщины, а взамен отдала другую упаковку, после чего поспешила скрыться. Когда пенсионерка открыла конверт, она увидела стопку бумажных банкнот «банка приколов». Ущерб составил 200 тысяч рублей.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Вскоре подозреваемую задержали. Ею оказалась 63-летняя ранее судимая жительница Подмосковья, которая вышла из тюрьмы в июне 2021 года. Она отбывала наказание за аналогичное преступление. Женщина вновь находится под стражей.

Другое преступление произошло в подмосковном Одинцове. Двое злоумышленников «взяли в долг» у пенсионерки более миллиона рублей, а в залог оставили фальшивые доллары США.

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