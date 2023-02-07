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Приметы и советы

Кинолог Голубев дал советы, как продлить жизнь собаке

Ирина Игнатенко
Общество
Кинолог Голубев дал советы, как продлить жизнь собаке
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Собаки живут гораздо меньше человека, в среднем продолжительность их жизни составляет 12–14 лет, но, если ответственно подходить к уходу за питомцем, он может прожить дольше. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Эксперт отметил, что продолжительность жизни собаки в том числе зависит от собаковода. Важно обращать внимание на правильное сбалансированное питание, должный уход, тренировки.

Необходимы регулярные походы к ветеринару, они помогут вовремя отмечать любые изменения в состоянии здоровья собаки. Любую болезнь проще вылечить на начальной стадии.

По словам кинолога, сбалансированный рацион, который будет содержать все необходимые элементы, поможет поддержать здоровье собаки долгие годы.

Он напомнил, что питомцу нужны полноценные прогулки и дрессировка, передает РИАМО.

До этого Владимир Голубев выделил пять основных причин, которые способны спровоцировать тремор у небольших собак. Среди них холод, стресс, перевозбуждение, привлечение внимания, проблемы со здоровьем, передает издание argumenti.ru.

До этого эксперты рассказали, как укрепить иммунитет собаки зимой. Чтобы питомец меньше болел, нужно соблюдать несколько правил повышения иммунитета у домашнего животного.

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