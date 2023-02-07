Молодой человек лишил столичную пенсионерку более миллиона рублей

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Аферист на севере столицы лишил пенсионерку более чем миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин во вторник, 7 февраля.

По его словам, преступление произошло в районе Ховрино. Местной пенсионерке позвонил мошенник и представился сотрудником полиции. Аферист рассказал, что внучка жертвы стала виновницей серьезного ДТП, в котором пострадали люди. Чтобы уберечь родственницу от ответственности, злоумышленник предложил 95-летней женщине передать ему крупную сумму денег.

Сперва преступник потребовал 300 тысяч рублей. Что примечательно, что в отличие от других телефонных аферистов, за деньгами к пенсионерке он прибыл самостоятельно и забрал наличные.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Когда молодой человек ушел, он снова позвонил пострадавшей и сказал, что собранных денег оказалось недостаточно, и что его помощник скоро приедет за деньгами снова. Растерянная гражданка передала присланному таксисту, который не знал о преступлении, еще миллион рублей. Общая сумма ущерба превысила миллион 300 тысяч рублей.

Через некоторое время пенсионерка созвонилась с родственниками, поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В результате оперативно-розыскных действий подозреваемого задержали. Им оказался 23-летний уроженец Воронежской области. Фигуранта заключили под стражу.

Расследование по делу продолжается. У полицейских есть основания полагать, что преступник причастен еще к одной афере, в которой он аналогичным образом обманул 89-летнего москвича на 300 тысяч рублей.

Другую аферистку полицейские задержали в подмосковном Домодедове. Злоумышленница представилась сотрудницей почты и украла у пенсионерки 200 тысяч рублей.