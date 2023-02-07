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Ученый пояснил, какие регионы России наиболее опасны с точки зрения сейсмической активности

Ирина Игнатенко
Общество
Ученый пояснил, какие регионы России наиболее опасны с точки зрения сейсмической активности
Фото: shutterstock

Главный научный сотрудник Геологического института РАН Александр Мазарович рассказал, какие регионы России наиболее опасны с точки зрения сейсмической активности.

По словам эксперта, в России есть целый ряд очень сейсмичных регионов. Прежде всего это Дальний Восток: Сахалин, Курильские острова и Камчатка. Так, 28 мая 1995 года произошло сильное землетрясение, которое за 17 секунд полностью разрушило поселок Нефтегорск на Сахалине.

Также в список сейсмически опасных районов входят Крым и Кавказ, передает МИР 24.

В свою очередь заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, доктор физико-математических наук Алексей Завьялов добавил, что столичному региону России землетрясения не грозят, слабые колебания могут прийти только как эхо происшествий в других частях мира. В Москве нет геологических структур, которые могли бы генерировать сильные землетрясения, передает «Радио 1».

Ранее директор Единой геофизической службы Российской академии наук Юрий Виноградов сообщил, что вслед за разрушительными землетрясениями в Турции могут последовать толчки на Кавказе, однако более слабые, передает НСН.

Первые мощные толчки в Турции и Сирии произошли в ночь на 6 февраля. О том, что происходит на данный момент в странах Ближнего Востока, — читайте в материале «Вечерней Москвы».

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