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Дом на 913 квартир построят по программе реновации в Бескудниковском районе

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом на 913 квартир построят по программе реновации в Бескудниковском районе
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Дмитровское шоссе, 89 Карта всех событий

В Бескудниковском районе столицы возведут дом по программе реновации. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

— Участок строительства расположен в районе Бескудниковский на Дмитровском шоссе. В рамках проекта будет построен жилой комплекс на 913 квартир. Также на подземном этаже дома запроектирован паркинг, а на первых этажах в нежилой части — помещения общественного назначения, — рассказала она.

В здании расположится 348 однокомнатных, 239 двухкомнатных и 326 трехкомнатных квартир. Некоторые из них будут предусмотрены для маломобильных граждан. В жилых помещениях специалисты установят розетки, осветительные приборы и выключатели, кухни оборудуют плитами, а санузлы — сантехникой, передает официальный сайт мэра Москвы.

Другой дом на 153 квартиры по программе реновации появится в Дмитровском районе. Здание будет адаптировано для проживания маломобильных граждан. На придомовой территории специалисты установят спортивную и детскую площадки.

Строительство Жилье Район Бескудниково
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