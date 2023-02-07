СМИ: Правительство Германии выдаст разрешение на поставку 187 танков Leopard 1 Украине

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Правительство ФРГ в ближайшее время объявит о выдаче разрешения оборонному концерну Rheinmetall и компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH (FFG) на поставку Украине 187 танков Leopard 1. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщает портал Business Insider.

По данным издания, FFG передаст 99 единиц техники, еще 88 поступят от Rheinmetall. Отмечается, что первые танки Украина сможет получить только к середине года. Кроме того, многие танки Leopard 1 требуют ремонта, поэтому неизвестно, будут ли использовать всю партию на поле боя или же часть техники отправят на запчасти, пишет ТАСС.

До этого издание Politico опубликовало статью, где сообщалось, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц отказался обсуждать поставку военной техники Украине в связи с опасениями о возможном назревании конфликта с Россией.

В связи с этим канцлер выдвинул условие и потребовал от Вашингтона передать Вооруженным силам Украины танки M1 Abrams, после чего осуществится поставка немецкой боевой техники.