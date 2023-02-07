Более восьми тысяч человек удалось спасти после землетрясения в Турции

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В результате поисково-спасательных работ после землетрясения в различных регионах Турции были спасены более восьми тысяч человек. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил журналистам вице-президент страны Фуат Октай.

— Из-под завалов было спасено более восьми тысяч человек, а число обрушившихся зданий составило 5775, — рассказал он.

Октай добавил, что въезд транспортных средств в Адыяман, Хатай и Кахраманмараш приостановлен на 48 часов, начиная с 11:00 по московскому времени. Проезд разрешен только тем, кто осуществляет доставку грузов, связанных с бедствием, пишет РИА Новости.

Новое землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в восточной части Турции. Толчки произошли в 10:11 по московскому времени в 34 километрах к юго-востоку от города Малатья. Очаг залегал на глубине 46 километров.

Старший научный сотрудник лаборатории сейсмометрии Института геофизики уральского отделения РАН Александр Гуляев рассказал «Вечерней Москве», сколько продлится опасная обстановка в Турции из-за землетрясения.