Новое землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Турции

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Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в восточной части Турции. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Уточняется, что толчки зафиксировали в 10:11 по московскому времени в 34 километрах к юго-востоку от города Малатья. Очаг залегал на глубине 46 километров.

После этого, по данным центра, последовали два афтершока магнитудой 4,2 и 3,3.

Согласно последним данным, количество погибших во время землетрясения в Турции составило 3381 человек, еще 20 436 — ранены. При этом в общей сложности обрушились 5575 зданий.

Еще одно землетрясение магнитудой 5,6 было зафиксировано в Центральной Турции в этот же день в 06:13 по московскому времени. Эпицентр находился в пяти километрах от района Гельбаши. Очаг залегал на глубине двух километров.

Первые мощные толчки в Турции и Сирии произошли в ночь на 6 февраля. О том, что происходит на данный момент в странах Ближнего Востока, — читайте в материале «Вечерней Москвы».