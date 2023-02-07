Количество жертв землетрясения в Турции превысило 3300 человек

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Количество погибших во время землетрясения в Турции составило 3381 человек, еще 20 436 — ранены. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков Управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар.

— Число погибших в результате землетрясений на юге Турции возросло до 3381 человека, 20 436 получили ранения, — сказал он.

При этом в общей сложности обрушились 5575 зданий, передает РИА Новости.

Еще одно землетрясение магнитудой 5,6 было зафиксировано в Центральной Турции в этот же день в 06:13 по московскому времени. Эпицентр находился в пяти километрах от района Гельбаши. Очаг залегал на глубине двух километров.

Первые мощные толчки в Турции и Сирии произошли в ночь на 6 февраля. О том, что происходит на данный момент в странах Ближнего Востока, — читайте в материале «Вечерней Москвы».

Старший научный сотрудник лаборатории сейсмометрии Института геофизики уральского отделения РАН Александр Гуляев рассказал «Вечерней Москве», что опасная сейсмологическая обстановка в Турции и соседних с ней странах продолжится еще примерно месяц.