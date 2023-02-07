Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Центральной Турции

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В Центральной Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Согласно предоставленным данным, толчки зафиксированы в 06:13 по московскому времени. Эпицентр находился в пяти километрах от района Гельбаши. Очаг залегал на глубине двух километров.

Глава турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям Юнус Сезер сообщил, что число жертв серии мощных землетрясений в юго-восточной части Турции возросло до 2921. По его словам, ранения получили 15 834 гражданина.

В Турции и Сирии до сих пор продолжаются землетрясения — поступает информация об усиливающихся толчках на этих территориях. О том, что происходит в странах Ближнего Востока, — читайте в материале «Вечерней Москвы».

Свыше 100 специалистов МЧС прибыли в аэропорт турецкого города Адана для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения. Сотрудники ведомства привезли с собой необходимые аварийно-спасательные инструменты, которые предназначены для проведения поисковых работ и деблокирования пострадавших.