Число жертв землетрясения в Турции достигло 2921

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Число жертв серии мощных землетрясений в юго-восточной части Турции возросло во вторник, 7 февраля, до 2 921. Об этом в эфире турецкого телевидения сообщил глава турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям Юнус Сезер.

— Погибшими числятся 2 921 человек. Ранения получили 15 834 наших гражданина, — заявил чиновник, слова которого приводит ТАСС.

До этого генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхан Татар сообщал о 2 316 жертвах разгула стихии и 13 293 пострадавших.

В ночь на 7 февраля в турецкий аэропорт города Адана прибыл Борт Ан-148 МЧС России с заместителем министра Александром Чуприяном и более 100 специалистов российского ведомства для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил по всей стране национальный траур по жертвам землетрясения до 12 февраля.

Мощное землетрясение произошло в Турции и Сирии в ночь на 6 февраля. Подробнее об этом инциденте — в материале «Вечерней Москвы».