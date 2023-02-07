Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Число жертв землетрясения в Турции достигло 2921

Егор Провоторов
В мире
Число жертв землетрясения в Турции достигло 2921
Фото: Pixabay

Число жертв серии мощных землетрясений в юго-восточной части Турции возросло во вторник, 7 февраля, до 2 921. Об этом в эфире турецкого телевидения сообщил глава турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям Юнус Сезер.

— Погибшими числятся 2 921 человек. Ранения получили 15 834 наших гражданина, — заявил чиновник, слова которого приводит ТАСС.

До этого генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхан Татар сообщал о 2 316 жертвах разгула стихии и 13 293 пострадавших.

В ночь на 7 февраля в турецкий аэропорт города Адана прибыл Борт Ан-148 МЧС России с заместителем министра Александром Чуприяном и более 100 специалистов российского ведомства для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил по всей стране национальный траур по жертвам землетрясения до 12 февраля.

Мощное землетрясение произошло в Турции и Сирии в ночь на 6 февраля. Подробнее об этом инциденте — в материале «Вечерней Москвы».

Землетрясения Турция число жертв
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Рождается новая тактика: боевые действия не идут по намеченному плану

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Все мнения
О проекте