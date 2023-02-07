Число жертв землетрясения в Турции превысило 2300 человек

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Число погибших во время мощных землетрясений в Турции возросло до 2316, сообщил вечером в понедельник, 6 февраля, генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхан Татар.

— В результате землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше погибли две тысячи 316 человек, 13 тысяч 293 человека получили ранения, — уточнил чиновник, слова которого приводит РИА Новости.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил по всей стране национальный траур по жертвам землетрясения до 12 февраля.

Мощное землетрясение произошло в Турции и Сирии в ночь на 6 февраля. Подробнее об этом инциденте — в материале «Вечерней Москвы».

Старший научный сотрудник лаборатории сейсмометрии Института геофизики уральского отделения РАН Александр Гуляев рассказал «Вечерней Москве», что опасная сейсмологическая обстановка в Турции и соседних с ней странах продолжится еще примерно месяц.