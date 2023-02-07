Более 100 российских спасателей прибыли в Турцию, где произошло землетрясение

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Борт Ан-148 МЧС России с заместителем министра Александром Чуприяном и более 100 специалистов ведомства прибыл в турецкий аэропорт города Адана для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения, сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 7 февраля.

Сотрудники МЧС привезли с собой необходимый аварийно-спасательный инструмент, который предназначен для проведения поисковых работ и деблокирования пострадавших.

— Есть эндоскопы, акустические приборы поиска, позволяющие обнаружить пострадавшего в завале на глубине до 4,5 метров, георадары и тепловизоры, — сообщается на канале МЧС России в Telegram.

Отмечается, что спасатели отряда «Центроспас» готовы к круглосуточным работам сразу на нескольких участках работ, им помогут беспилотники. В аэромобильную группировку также вошли кинологические расчеты, имеющие опыт поиска пострадавших в разрушенных зданиях.

В сообщении ведомства также говорится, что в зоне чрезвычайной ситуации развернут аэромобильный госпиталь, в котором более 40 медиков и спасателей смогут оказывать медицинскую помощь пострадавшим.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил по всей стране национальный траур по жертвам землетрясения до 12 февраля.

Мощное землетрясение произошло в Турции и Сирии в ночь на 6 февраля. Подробнее об этом инциденте — в материале «Вечерней Москвы».