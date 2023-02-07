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«Не знаю, где они находятся»: Кадыров высмеял слухи о нахождении на Мальдивах

Лейла Алиева
Общество
«Не знаю, где они находятся»: Кадыров высмеял слухи о нахождении на Мальдивах
Фото: vk/ramzan

Глава Чечени Рамзан Кадыров отреагировал на слухи о якобы своем нахождении на Мальдивах. Видео с комментарием он опубликовал во вторник, 7 февраля, на личной странице в социальных сетях.

— Только сегодня узнал от дорогого брата, пресс-секретаря Ильмана Вахидова, что некоторые СМИ отправили меня на Мальдивы. Это на самом деле было смешно услышать, поэтому настроение у нас теперь приподнятое на весь день. Официально заявляю: на Мальдивах никогда не был, и даже не знаю, где они находятся. Не в наших правилах управлять регионом издалека, — сказал он.

На видео Кадыров находится в своей резиденции, которая, по его словам, и есть для него Мальдивы. В своем Telegram-канале глава республики добавил, что он продолжает работать дома и попросил оставить его в покое.

12 января Кадыров ушел в отпуск, его обязанности были временно переданы председателю правительства региона Муслиму Хучиеву.

До этого стало известно, что президент России Владимир Путин наградил Рамзана Кадырова орденом Александра Невского. Политик отметил, что в настоящее время на Россию оказывают давление ее политические соперники.

Чечня Рамзан Кадыров Мальдивы
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