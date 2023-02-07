В РЭО сообщили, что количество отходов на горнолыжных курортах выросло на 40 процентов

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Объем отходов в Хибинах, на Шерегеше и Эльбрусе с началом горнолыжного сезона вырос на 10, 21 и 40 процентов в январе 2023 года и составил 3075 тонн. Об этом сообщили сотрудники РЭО.

Эксперты отметили, что каждый год отходообразование растет с началом сезона. По данным региональных операторов, работающих в курортных зонах, все собранные на горнолыжках отходы направляются на обработку, полезные фракции по возможности утилизируются.

Глава РЭО Денис Буцаев напомнил, что в прошлом году началось межведомственное обсуждение по поводу введения ограничений на одноразовый пластик, трудноутилизируемые отходы в курортных зонах. Пилотными регионами могли бы стать Краснодарский край, Крым и Байкал, передает «360».

Россияне стали чаще интересоваться горнолыжным отдыхом. Граждане РФ начали тратить на горнолыжные туры в среднем около 40 тысяч рублей, что на 8 процентов превышает расходы 2021 года, передает ФАН.

Российские туристы активно бронируют путевки в горнолыжный кластер Сочи на февральские праздники, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).