Евросоюз вывел из-под действия потолка цен часть российских нефтепродуктов

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Крайняя цена на нефть была видоизменена — в частности, Европейский союз исключил из-под действия потолка цен нефтепродукты, произведенные из российского топлива за рубежом. Об этом говорится на сайте Европейской комиссии.

— Если российские нефтепродукты перерабатываются в третьей стране путем смешивания с произведенными в другом государстве, то российские нефтепродукты больше не считаются российскими и предельная цена не применяется, — говорится в сообщении.

Как уточняется в документе, действие эмбарго не будет распространяться и в случае смешивания нефтепродуктов с российскими.

Аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов рассказал «Вечерней Москве», к чему приведет эмбарго Евросоюза и G7 на российские нефтепродукты. По его мнению, Евросоюз вместе со странами G7 ввел эмбарго на российские нефтепродукты и обозначил потолок цен на них. Эти меры приведут к росту цен на все нефтепродукты на мировом рынке, а также к некоторым негативным последствиям внутри России.