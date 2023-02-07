Прокуратура организовала проверку по факту возгорания на НПЗ в Нижегородской области

Фото: Пресс-служба Госдумы

По факту возгорания на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области организована проверка. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры во вторник, 7 февраля.

На место происшествия для координации аварийных служб и контроля за тушением выехали сотрудники Кстовской городской прокуратуры.

Пожар, о котором идет речь, произошел 7 февраля в Кстовском районе Нижегородской области. Возгоранию был присвоен третий уровень сложности. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.