Путешествуем ВМесте
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Прокуратура организовала проверку по факту возгорания на НПЗ в Нижегородской области
По факту возгорания на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области организована проверка. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры во вторник, 7 февраля.
На место происшествия для координации аварийных служб и контроля за тушением выехали сотрудники Кстовской городской прокуратуры.
Пожар, о котором идет речь, произошел 7 февраля в Кстовском районе Нижегородской области. Возгоранию был присвоен третий уровень сложности. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
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Приметы и советы
Народный календарь. Что запрещено делать 10 февраля, чтобы не навлечь несчастье Народный календарь. Почему нельзя дарить подарки 9 февраля Народный календарь. Как определить погоду по гороху 8 февраля Народный календарь. Почему 7 февраля нужно совершать добрые дела Народный календарь. Чего нельзя делать в День святой Ксении Петербургской, 6 февраля
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