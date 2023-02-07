Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области

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В Нижегородской области на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. Об этом стало известно во вторник, 7 февраля.

По предварительным данным, загорелась одна из колонн с бензином. Пожару присвоен третий уровень сложности.

Как сообщил Telegram-канал «112», в результате происшествия погибших и пострадавших нет.

Другой пожар произошел в складских помещениях на Каширском шоссе в ночь с 6 на 7 февраля. Горела бумажная тара и палеты. В какой-то момент в помещении взорвалась емкость с жидкостью. В результате инцидента пострадавших нет. Утром стало известно, что возгорание потушили.