Два грузовика столкнулись на МКАД. Видео

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Москва, МКАД, 24-й километр Карта всех событий

На юге Москвы на МКАД столкнулись два грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 7 февраля.

Авария произошла на внешней стороне 24-го километра Московской кольцевой автодороги в районе пересечения с Каширским шоссе. На месте происшествия работают оперативные службы города.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба Дептранса Москвы

Движение на участке дороги затруднено и осуществляется по двум полосам из пяти. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал москвичей выбирать пути объезда.

Еще одно ДТП произошло на 96-м километре МКАД. Водитель грузовика наехал на стоящий автомобиль.