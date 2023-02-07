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Два грузовика столкнулись на МКАД. Видео

Степан Жирнов
Происшествия
Два грузовика столкнулись на МКАД. Видео
Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы
Москва, МКАД, 24-й километр Карта всех событий

На юге Москвы на МКАД столкнулись два грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 7 февраля.

Авария произошла на внешней стороне 24-го километра Московской кольцевой автодороги в районе пересечения с Каширским шоссе. На месте происшествия работают оперативные службы города.

Видео: Пресс-служба Дептранса Москвы

Движение на участке дороги затруднено и осуществляется по двум полосам из пяти. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал москвичей выбирать пути объезда.

Еще одно ДТП произошло на 96-м километре МКАД. Водитель грузовика наехал на стоящий автомобиль.

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