Водитель грузовика наехал на стоящий автомобиль на 96 км МКАД

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

На внутренней стороне 96-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) водитель грузового автомобиля наехал на легковушку, сообщили вечером в понедельник, 6 февраля, в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры (Дептранс).

По информации ведомства, на месте сейчас работают представители оперативных служб города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, движение не затруднено, говорится на канале Дептранс. Оперативно в Telegram.

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В минувшее воскресенье, 5 февраля, грузовик въехал в два легковых автомобиля на внутренней стороне 9-го километра МКАД. Известно, что авария произошла в районе развязки с Лермонтовским проспектом.

2 февраля на Третьем транспортном кольце на северо-востоке Москвы столкнулись три автомобиля. ДТП произошло на внутренней стороне ТТК в районе дома № 26 по улице Сущевский Вал.