Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Педиатр Игринева пояснила, почему не стоит заставлять детей доедать

Ирина Игнатенко
Общество
Педиатр Игринева пояснила, почему не стоит заставлять детей доедать
Фото: Pixabay

Врач-педиатр, врач-неонатолог Елена Игринева рассказала, как привить детям правильные пищевые привычки.

Эксперт отметила, что нельзя готовить детям одни и те же блюда каждый день. Основные блюда не должны повторяться чаще одного раза в неделю.

Родителям необходимо помнить, что при беспорядочном питании нарушается пищевое поведение, происходит снижение аппетита и выделение пищеварительных соков. В промежутках между приемами пищи дети не должны перекусывать. Сладости, фрукты, соки следует давать после основных приемов пищи.

По словам педиатра дети не должны долго сидеть за столом в ожидании приема пищи — это быстро вызывает утомление.

Игринева добавила, что нельзя наказывать ребенка приемом пищи и тем более нельзя кормить насильно, если ребенок не хочет есть. Отрицательные эмоции, связанные с едой, могут привести к расстройству пищевого поведения, передает aif.ru.

Ранее врач-педиатр, врач-неонатолог Елена Игринева рассказала, сколько сладкого можно съесть ребенку.

педиатры Дети Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Соколов
Владимир Соколов

Самокаты так и будут опасны: в марте в России вступят в силу важные поправки к ПДД

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как человек подчиняется зависимостям

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Александр Хохлов
Александр Хохлов

А за Пушкина вы нам особо ответите: как на Украине идет «отмена» всего русского

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Все мнения
О проекте