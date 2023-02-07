Педиатр Игринева пояснила, почему не стоит заставлять детей доедать

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Врач-педиатр, врач-неонатолог Елена Игринева рассказала, как привить детям правильные пищевые привычки.

Эксперт отметила, что нельзя готовить детям одни и те же блюда каждый день. Основные блюда не должны повторяться чаще одного раза в неделю.

Родителям необходимо помнить, что при беспорядочном питании нарушается пищевое поведение, происходит снижение аппетита и выделение пищеварительных соков. В промежутках между приемами пищи дети не должны перекусывать. Сладости, фрукты, соки следует давать после основных приемов пищи.

По словам педиатра дети не должны долго сидеть за столом в ожидании приема пищи — это быстро вызывает утомление.

Игринева добавила, что нельзя наказывать ребенка приемом пищи и тем более нельзя кормить насильно, если ребенок не хочет есть. Отрицательные эмоции, связанные с едой, могут привести к расстройству пищевого поведения, передает aif.ru.

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