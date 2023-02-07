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Малый театр снимет фильм по мотивам произведений Александра Островского

Араз Салехов
Город
Малый театр снимет фильм по мотивам произведений Александра Островского
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В Государственном академическом Малом театре проведут съемки фильма по мотивам произведений драматурга Александра Островского. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил заместитель художественного руководителя Малого театра по творческим вопросам Алексей Дубровский.

— Будут проходить съемки весной этого года. У нас в Малом театре есть своя киностудия, и мы будем делать такой проект, который будет называться «Островский. Реальные места вымышленных героев», — сказал он.

Киносъемки собираются провести в усадьбе драматурга в Щелыково и ее окрестностях, а также в городе Кинешма, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Народный артист России, режиссер и заведующий труппой Малого театра Владимир Бейлис к юбилею Александра Островского выпустил новый спектакль «Горячее сердце». Его постановки всегда отличаются бережным отношением к замыслу драматургов и тонкими художественными решениями. Корреспондент «Вечерней Москвы» обсудила с режиссером его новый спектакль и узнала, чем Малый театр отличается от всех остальных и почему классика актуальна во все времена.

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