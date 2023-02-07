Собянин: Системы видеонаблюдения помогли задержать в Москве более семи тысяч преступников в федеральном розыске

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Благодаря системам видеонаблюдения в столице удалось задержать 7713 преступников, находящихся в федеральном розыске. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 7 февраля, в рамках встречи с президентом России Владимиром Путиным.

— В настоящее время в метро и в городе было задержано 7713 человек, находящихся в федеральном розыске, это чистой воды уголовники, которых раньше не могли найти. Эта система в течение нескольких секунд распознает, дает сигнал для работы полиции, — рассказал глава города.

По словам мэра, система видеонаблюдения позволила снизить количество квартирных краж в столице. При этом даже если злоумышленник зайдет в подъезд в маске или полностью себя закроет — система его распознает и отследит, передает сайт Кремля.

В столице присутствует несколько систем, связанных с видеозаписью, одна из них — «Сфера». С ее помощью за последние два года были обнаружены более пяти тысяч разыскиваемых граждан. Помимо этого, «Сфера» нашла 180 потерявшихся детей и 678 пропавших без вести взрослых.