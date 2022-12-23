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Более пяти тысяч преступников задержали с помощью системы «Сфера» с момента ее запуска

Степан Жирнов
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Более пяти тысяч преступников задержали с помощью системы «Сфера» с момента ее запуска
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

С момента запуска в 2020 году системы видеоаналитики «Сфера» с ее помощью в Москве было задержано более пяти тысяч разыскиваемых преступников. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 23 декабря.

По данным департамента, система помогла поймать 5150 человек, которые были в розыске по статьям УК РФ. Среди них были люди, подозреваемые в кражах, мошенничествах и убийствах.

Помимо этого, «Сфера» нашла 180 потерявшихся детей и 678 пропавших без вести взрослых.

В ведомстве подчеркнули, что если человек есть в базе розыска, то камера сможет его опознать, и сообщить полиции через три или пять секунд. При этом данные с камер шифруются, что обеспечивает защиту от фиксации невиновных лиц, пассажиры остаются анонимными. Все материалы хранятся в центре обработки информации, и доступ к ним имеют только сотрудники правоохранительных органов, сообщили на сайте департамента.

Ранее ведомство сообщило, что с момента начала работы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) его услугами воспользовались более миллиона маломобильных граждан.

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