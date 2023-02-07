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Ученые выяснили, что землетрясение в Турции привело к геологическому сдвигу

Никита Худяков
В мире
Ученые выяснили, что землетрясение в Турции привело к геологическому сдвигу
Фото: pexels.com / Erik Karits

Землетрясение на юге Турции привело к геологическому сдвигу, в результате которого литосферные плиты переместились на три метра. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил президент Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV) Карло Дольони.

— Аравийская плита сдвинулась примерно на 3 метра в направлении северо-восток — юго-запад по отношению к Анатолийской плите. Мы говорим о структуре в пограничной зоне между этим миром, Аравийской плитой и Анатолийской плитой, — заявил эксперт газете Corriere della Sera.

По его словам, общая величина разлома составила более 150 километров. По выражению Дольони, это как «если бы Турция сдвинулись на юго-запад». Ученый считает, что все произошло за несколько десятков секунд.

Старший научный сотрудник лаборатории сейсмометрии Института геофизики уральского отделения РАН Александр Гуляев рассказал «Вечерней Москве», сколько продлится опасная обстановка в Турции из-за землетрясения. По его словам, опасная сейсмологическая обстановка в Турции и соседних с ней странах будет продолжаться не менее месяца. В приморских регионах в том числе возможно возникновение цунами вследствие подводных землетрясений.

Землетрясения Турция Ученые
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