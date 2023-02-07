Овчинский: Московский производитель кабельно-проводниковой продукции нарастил оборот более чем на треть

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

Московское НПП «Спецкабель» за прошедший год увеличило объем продаж продукции на 37 процентов. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

— Производитель кабельно-проводниковой продукции «Спецкабель» по итогам прошлого года увеличил объем продаж на 37 процентов – изготовлено порядка 40 тысяч километров специальных кабелей. Завод уже много лет проводит активную работу в области импортозамещения и выводит на российский рынок продукцию, зачастую превышающую по своим качественным характеристикам зарубежные аналоги, — сказал Владислав Овчинский.

«Спецкабель» был основан в 1997 году, а сейчас на нем производят более двух тысяч видов кабелей. Москва активно поддерживает предприятие, благодаря статусу промышленного комплекса компания получает налоговые льготы. Сэкономленные средства предприятие инвестирует в развитие своего производства.

Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики

По словам коммерческого директора предприятия Сергея Лобанова, в 2022 году со стороны заказчиков отмечался повышенный интерес к высокотехнологичным изделиям.

— В 2022 году были введены в эксплуатацию новые установки, что сделало возможным выпуск продукции с повышенными характеристиками гибкости и устойчивости к гидростатическому давлению, — добавил он.

Кроме того, в прошлом году инженеры «Спецкабеля» создали авиационный оптический кабель повышенной прочности для бортового радиоэлектронного оборудования. Он вполне способен заменить зарубежные аналоги. Изделие может применяться для визуализации параметров полета, в системах навигации и радиолокации.