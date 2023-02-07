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Женщина на юго-востоке Москвы 30 раз ударила мать ножом

Степан Жирнов
Происшествия
Женщина на юго-востоке Москвы 30 раз ударила мать ножом
Фото: СК РФ
Москва, Грайвороновская улица Карта всех событий

На юго-востоке столицы женщина убила свою мать, нанеся ей 30 ударов ножом. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 7 февраля.

По ее словам, тело погибшей 1946 года рождения обнаружили в квартире жилого дома на Грайвороновской улице. Установлено, что женщина получила 30 колото-резаных ранений и от полученных травм скончалась на месте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По подозрению в совершении преступления задержали 54-летнюю дочь погибшей. На допросе она частично признала свою вину. Следователи назначили ей психолого-психиатрическую экспертизу.

В скором времени фигурантке изберут меру пресечения.

Другое убийство произошло в одном из кафе на востоке столицы. В заведении поссорились два посетителя, один из которых смертельно ранил оппонента осколком тарелки. Вечером того же дня мужчина сам пришел в отделение полиции с повинной. Суд арестовал подозреваемого.

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