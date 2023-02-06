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Суд арестовал мужчину, убившего посетителя кафе осколком тарелки

Степан Жирнов
Происшествия
Суд арестовал мужчину, убившего посетителя кафе осколком тарелки
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Москва, Сокольническая площадь Карта всех событий

Суд арестовал мужчину, который убил осколком тарелки посетителя кафе на востоке города. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 6 февраля.

По ее словам, с учетом позиции Преображенской межрайонной прокуратуры суд заключил 34-летнего мужчину под стражу до 5 апреля 2023 года.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Убийство, о котором идет речь, произошло в ночь на 5 февраля в кафе на Сокольнической площади. Два посетителя поссорились, и в результате конфликта один ударил другого в шею осколком тарелки. От полученных ран 39-летний мужчина скончался в больнице вечером того же дня.

К этому моменту 34-летний подозреваемый уже сдался полиции: мужчина пришел в отделение с повинной. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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