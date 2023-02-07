Прокуратура проводит проверку по факту поножовщины в подмосковном лицее

Фото: Пресс-служба Госдумы

Московская область, Химки, Парковая улица, 10 Карта всех событий

По факту нападения с ножом одной ученицы лицея на другую в подмосковных Химках проводится проверка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова во вторник, 7 февраля.

По ее словам, в результате нападения пострадавшая девочка не погибла, а была госпитализирована.

Также Короткова отметила, что Химкинская городская прокуратура в ходе проверки установит все обстоятельства произошедшего, а также даст оценку работе всех ответственных лиц лицея, которые отвечают за безопасность жизни и здоровья обучающихся.

— По результатам мероприятия будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, — подчеркнула Короткова.

Нападение, о котором идет речь, произошло в химкинском лицее № 10, расположенном на Парковой улице в доме № 10. По предварительной информации, в туалете на третьем этаже одна учащаяся напала с ножом на другую.