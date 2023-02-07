В Химках ученица 5-го класса ранила ножом ровесницу

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Московская область, Химки, Парковая улица, 10 Карта всех событий

В лицее в подмосковном городе Химки ученица зарезала одноклассницу в туалете. Об этом сообщили в социальных сетях во вторник, 7 февраля.

В лицее № 10, который расположен в доме № 10 на Парковой улице, девочка из пятого класса позвала свою одноклассницу в туалет на третьем этаже, вытащила нож и попыталась зарезать ее. После совершения преступления ученица вернулась в класс и призналась в содеянном.

Пострадавшая госпитализирована, а нападавшая сейчас общается с психологами.

На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи и реанимации. Детей отпустили с уроков.

Как стало известно «ВМ», одноклассники отзываются о нападавшей как о тихой и спокойной девочке.

Другое убийство произошло в подъезде жилого дома в Костроме. Школьник зарезал 12-летнюю одноклассницу. Подробнее о произошедшем, а также, почему у детей возникает желание убивать, — в материале «ВМ».