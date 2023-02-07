Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Химках ученица 5-го класса ранила ножом ровесницу

Степан Жирнов
Происшествия
В Химках ученица 5-го класса ранила ножом ровесницу
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Московская область, Химки, Парковая улица, 10 Карта всех событий

В лицее в подмосковном городе Химки ученица зарезала одноклассницу в туалете. Об этом сообщили в социальных сетях во вторник, 7 февраля.

В лицее № 10, который расположен в доме № 10 на Парковой улице, девочка из пятого класса позвала свою одноклассницу в туалет на третьем этаже, вытащила нож и попыталась зарезать ее. После совершения преступления ученица вернулась в класс и призналась в содеянном.

Пострадавшая госпитализирована, а нападавшая сейчас общается с психологами.

На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи и реанимации. Детей отпустили с уроков.

Как стало известно «ВМ», одноклассники отзываются о нападавшей как о тихой и спокойной девочке.

Другое убийство произошло в подъезде жилого дома в Костроме. Школьник зарезал 12-летнюю одноклассницу. Подробнее о произошедшем, а также, почему у детей возникает желание убивать, — в материале «ВМ».

Подмосковье Химки Дети Убийства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Соколов
Владимир Соколов

Самокаты так и будут опасны: в марте в России вступят в силу важные поправки к ПДД

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как человек подчиняется зависимостям

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Александр Хохлов
Александр Хохлов

А за Пушкина вы нам особо ответите: как на Украине идет «отмена» всего русского

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Все мнения
О проекте