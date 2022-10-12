Неудачный трюк или неразделенная любовь: что известно о гибели школьницы в Костроме

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В Костроме 10 октября местная 12-летняя девочка была найдена мертвой на лестничной клетке девятого этажа многоквартирного дома с колото-резаной раной шеи. Первым подозреваемым по делу об убийстве стал ее одноклассник, живущий в этом доме, который незадолго до смерти пригласил ее погулять. Что известно на данный момент и может ли подросток понести ответственность — читайте в материале «Вечерней Москвы».

Трагедия

Девочка ушла из дома 10 октября и не вернулась. Вскоре после заявления о пропаже на поиски бросились следователи и криминалисты СК, сотрудники МВД и добровольцы из отряда «Лиза Алерт».

Около девяти часов вечера тело девочки обнаружили на лестничной клетке девятого этажа одного из многоквартирных домов с колото-резаным ранением в области шеи. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

В результате первоначальных следственных и оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что ранение девочке нанес одноклассник, живущий на седьмом этаже дома, в котором обнаружили тело погибшей. После этого с подростком побеседовали следователь и сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Костромской области.

Неудачный трюк

Все существующие версии сходятся в одном: вечером в день убийства подростки были вместе.

Сам школьник пояснил следователю, что ударил девочку случайно. По его словам, он показывал подруге трюки с ножом-бабочкой, которым научился, и нечаянно полоснул погибшую по шее. Произошедшее настолько его шокировало, что он побежал домой и спрятался там, никому ничего не сказав.

По словам одного из одноклассников погибшей, подростки дружили и тесно общались, сообщает «МК».

Однако не все верят в невиновность юноши. Так, некоторые учащиеся школы, в которую ходили и пострадавшая, и подозреваемый, предположили, что мальчик мог нанести ранение специально.

Подруга девочки считает, что одноклассник рассказал погибшей о своих чувствах, но был отвергнут, что и привело к трагедии, пишет «КП».

Никто не будет отвечать

О том, что может грозить подозреваемому, «ВМ» рассказал заслуженный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.

По словам эксперта, могут быть три варианта развития событий. Если подтвердится версия мальчика о нанесении травм по неосторожности, повлекшем смерть девочки, то к ответственности привлечь не получится никого: ни самого мальчика, ни родителей.

— Возрастное ограничение по данной статье достаточно высокое — выше, чем за убийство, поэтому подростку ничего не грозит. А родители в данной ситуации не являются субъектами дела, — поясняет адвокат.

В случае если в результате психолого-психиатрических проверок окажется, что до трагедии, во время или после нее мальчик был невменяем, то его могут отправить на принудительное лечение.

Краснов также сообщил, что в случае, если следствие докажет, что имело место умышленное убийство, ребенка могут отправить в специальную школу-интернат, в которой юные правонарушители учатся под присмотром надзирателей. Такая практика, по крайней мере, была в Советском Союзе и применятся до сих пор.

— Родителей же к ответственности могут привлечь после того, как следственными органами будет дана правовая оценка их действиям, — заключил Краснов.

В свою очередь адвокат Даниил Лунев заявил, что в России действительно имеются специализированные учреждения закрытого типа для подростков, ведущих асоциальный образ жизни, куда могут поместить ребенка по решению комиссии, но такая практика достаточно редкая.

По его словам, в соответствии со статьей 24 УПК РФ в возбуждении уголовного дела будет отказано в связи с недостижением подозреваемым лицом возраста уголовной ответственности.

Закрыть «гештальт»

Чтобы немного глубже погрузиться в суть вопроса, «ВМ» спросила у семейного психолога Натальи Наумовой о том, мог ли подросток пойти на преступление умышленно.

— Как правило, дети причиняют друг другу подобные травмы в порыве гнева. Их захлестывает чувство злости и обиды, им кажется, что с ним несправедливы, — пояснил эксперт.

Дети пытаются переубедить оппонента, показать свою правоту и пригодность, но в порыве эмоций могут не отдавать себе отчета в том, что делают. У них еще не выработаны причинно-следственные связи, можно сказать, что они находятся в состоянии аффекта.

По мнению Наумовой, в подобном поведении могут быть виноваты родители. Например, если ребенок сам подвергался насилию — моральному или физическому, то детская травматизация накладывает отпечаток на модель поведения подростка.

— Все наши детские установки обычно готовы к пяти- или шестилетнему возрасту, к 12 годам большинство установок уже сформировано, уже есть целый ряд неправильных выводов, на которых строятся другие неправильные поступки, — пояснила Наумова.

Также, по мнению психолога, не стоит забывать, что к подростковому возрасту дети смотрят уже не только на родителей, но и на окружающий мир в целом и на сверстников в частности. По ее словам, если ребенок становился жертвой травли одноклассниками, то он может подсознательно захотеть повторить ситуацию со сменой ролей, закрыть «гештальт», посмотреть на себя в роли агрессора и на то, как будет выкручиваться жертва.