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Приметы и советы

Эксперт Шапарин пояснил, как российский автомобильный рынок может выйти на новый уровень

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт Шапарин пояснил, как российский автомобильный рынок может выйти на новый уровень
Фото: Unsplash

Вице-президент национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что российский автомобильный рынок может выйти на новый уровень, если предпринять некоторые действия.

В частности эксперт отметил, что необходимо отменить пошлины на ввоз новых автомобилей для физических лиц, которая составляет 48 процентов. В этом случае, по словам Шапарина, поставки на российский рынок наладили бы мелкие игроки.

Кроме того, по мнению эксперта, стоит разрешить покупать автомобили за счет средств материнского капитала.

— Если бы мы сделали бы таких два шага, мы бы увидели рывок российского автомобильного рынка, — заявил он в комментарии «Радио 1».

Иногда в автомобилях выходят из строя разнообразные электронные системы. Кроме того, после ухода из России некоторые автомобильные бренды сообщают о прекращении поддержки своего софта, из-за чего могут возникнуть дополнительные сложности. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие проблемы с электроникой чаще всего случаются в автомобилях.

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