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Контролеры «Московского паркинга» прошли курс обучения в VR-очках

Александр Афонин
Город
Контролеры «Московского паркинга» прошли курс обучения в VR-очках
Фото: Пресс-служба ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства»

Все контролеры «Московского паркинга» завершили курс интерактивного обучения в VR-очках, прошедший на базе МГУУ при правительстве Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» во вторник, 7 февраля.

— В прошлом году было запущено интерактивное обучение в VR-очках для контролеров «Московского паркинга» — все работники успешно прошли курс в МГУУ при правительстве Москвы, — говорится в сообщении.

Видео: Пресс-служба ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства»

Обучение в VR-очках позволяет подготовить сотрудников к условиям реальной жизни. В процессе обучения специалисты учатся работать с водителями, корректно фиксировать номера и узнают многое другое. По завершении курса контролеры отправляются на стажировку на уличных парковках.

До этого сообщалось, что ЦППК планирует увеличить штат для работы на новых Московских центральных диаметрах. Учебный центр перевозчика в городе Александрове Владимирской области обучит дополнительно более 300 машинистов.

Кроме того, в столичном метрополитене начали работу первые тренажеры поезда «Москва-2020». Также в городе до конца февраля переподготовят еще 200 машинистов для управления самым современным типом подвижного состава.

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