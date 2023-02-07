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Минобороны: ВСУ потеряли более 150 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Минобороны: ВСУ потеряли более 150 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях
Фото: Минобороны РФ

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины потеряли на Купянском направлении свыше 50 военнослужащих, две бронемашины, четыре автомобиля и гаубицу Д-30. Об этом во вторник, 7 февраля, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, артиллерия «Западной» группировки войск при поддержке штурмовой и армейской авиации нанесла удар по живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районе населенных пунктов Ивановка и Берестовое Харьковской области, а также возле поселка Новоселовское Луганской народной республики.

Армия России на Краснолиманском направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации нанесла поражение подразделениям 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ. По итогам данного удара украинская армия потеряла еще 100 военнослужащих, передает Telegram-канал Минобороны России.

До этого глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу рассказал, что за прошедший январь украинская армия потеряла более 6,5 тысячи солдат. По словам министра, оказываемая западными странами поддержка не помогает Украине, и она несет все большие потери.

Украина Спецоперации Игорь Конашенков Россия Минобороны
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