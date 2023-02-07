Шойгу оценил потери ВСУ за последний месяц

Фото: Минобороны РФ

За прошедший января украинская армия потеряла более 6,5 тысячи солдат. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

— Группировки российских войск продолжают перемалывать все поставляемое Киеву вооружение и технику — как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях, — заявил он.

По словам министра, оказываемая западными странами поддержка не помогает Украине, и она несет все большие потери. Так, за январь Киев потерял 26 самолетов, семь вертолетов, 208 беспилотных летательных аппаратов, 341 танк и другие боевые бронированные машины, а также 40 боевых машин реактивных систем залпового огня передает РИА Новости.

Политолог Юрий Светов рассказал «Вечерней Москве», может ли Киев применять химоружие под Артемовском и Угледаром. По его словам, использование химического оружия запрещено при ведении войн. При этом собеседник «ВМ» отметил, что стоит дождаться официального сообщения Минобороны России относительно заявлений об использовании украинской армией химического оружия.

Западные страны расширяют арсенал поставляемого на Украину оружия. В скором времени в руках ВСУ могут оказаться натовские танки, истребители и ракеты. «Вечерняя Москва» побеседовала с военными экспертами, чтобы понять, как в связи с этим изменится характер грядущего наступления российской армии.