Политолог Светов рассказал, может ли Киев применять химоружие под Артемовском и Угледаром

Фото: Минобороны РФ

Использование химического оружия запрещено при ведении войн. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил политолог Юрий Светов.

О том, что ВСУ применяют химическое оружие под Артемовском и Угледаром, накануне заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Он сообщил, что есть факты применения химических составов, которые вызывают недомогание у военнослужащих. Подобные заявления от бойцов, по словам Пушилина, поступают уже как минимум три недели.

Собеседник «ВМ» отметил, что стоит дождаться официального сообщения Минобороны России относительно заявлений об использовании украинской армией химического оружия. Он подчеркнул, что при ведении войн запрещено использовать подобный вид оружия.

— Оно убивает людей, а не просто наносит увечья или вызывает кашель, — уточнил Светов.

Если же слова Пушилина подтвердятся, в таком случае российским войскам необходимо уничтожать беспилотники, распространяющие химоружие, и места их дислокации, считает политолог.

— Однако украинцы могли с беспилотников распространять с неба инсектициды — химические средства, которые убивают насекомых-вредителей. А это не является химическим оружием, — добавил эксперт.

31 января международная неправительственная организация HRW признала, что украинские войска сбрасывали противопехотные мины «Лепесток» в Изюме осенью 2022 года. Организации удалось установить, что из-за подрыва противопехотных мин пострадали около 50 мирных жителей, включая пятерых детей.

Военный эксперт Литовкин объяснил «ВМ», почему использование мин «Лепесток» запрещено.