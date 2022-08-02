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Военный эксперт Литовкин объяснил, почему запрещено использование мин «Лепесток»

Илья Ашуров

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Почему запрещено использование мин «Лепесток»
Фото: РИА Новости

Мины «Лепесток», как и другие противопехотные мины, нельзя применять в вооруженных конфликтах, так как они несут опасность гражданским лицам. Соответствующее положение закреплено в конвенции ООН о запрете этого вида оружия. Об этом «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

Собеседник «ВМ» напомнил, что в 1999 году вступила в силу Оттавская конвенция, в которой среди прочего постулируется запрет на использование и производство противопехотных мин. В документе также утверждается, что такие мины «убивают и калечат сотни людей, главным образом невинных и беззащитных гражданских лиц, и в первую очередь детей».

— К конвенции присоединились 163 государства, в том числе Украина, — обращает внимание Литовкин. — Среди стран, не подписавших документ, — США, Китай, Израиль и Россия.

Таким образом, используя противопехотные мины, Украина нарушает подписанную ей же конвенцию, заключил эксперт.

1 августа Россия направила в ООН данные об использовании ВСУ мин «Лепесток». Это легкая противопехотная мина, которая массово производилась в Советском Союзе. Свое название снаряд получил из-за характерной формы корпуса.

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