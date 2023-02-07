Роспотребнадзор оценил риски распространения лихорадки денге в России

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Несколько случаев заболевания лихорадкой денге зафиксировано в России, но риск дальнейшего распространения болезни на территории страны минимален. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

— В 2023 году в России зарегистрировано несколько завозных случаев лихорадки денге — два в Красноярском крае и один в Республике Татарстан. Отметим, что в РФ ежегодно регистрируются завозные случаи этой инфекции,— цитирует сообщение РИА Новости.

Риск дальнейшего распространения болезни на территории России, как подчеркивается, минимален в связи с невозможностью передачи болезни от человека к человеку, а также отсутствием благоприятных условий для жизни переносчиков инфекции.

Врачи предупреждают о риске одновременно заразиться сразу тремя инфекциями — гриппом, коронавирусом и ОРВИ. О том, насколько это опасно, «Вечерней Москве» рассказала врач-инфекционист Елена Мескина. По ее мнению, одновременное заражение может спровоцировать бактериальные осложнения.