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Приметы и советы

Москвичка украла дорогой телефон у посетительницы магазина в центре столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Москвичка украла дорогой телефон у посетительницы магазина в центре столицы
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Москва, Павелецкая площадь Карта всех событий

В центре столицы женщина украла у посетительницы магазина одежды дорогостоящий мобильный телефон. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь во вторник, 7 февраля.

По ее словам, преступление произошло в одном из магазинов на Павелецкой площади. Находясь в торговом зале, злоумышленница заметила на столике у примерочной оставленный без присмотра дорогой телефон. Девушка под предлогом выбора товара приблизилась к аппарату и похитила гаджет. Ущерб составил 146 тысяч рублей.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Вскоре полицейские задержали подозреваемую на Лермонтовском проспекте. Ею оказалась 28-летняя жительница столицы. На момент поимки она успела продать телефон, а деньгами распорядится по собственному усмотрению. Фигурантка находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Другое преступление произошло на площади Киевского вокзала. Двое злоумышленников подошли к пьяному гражданину и сделали вид, что пытаются ему помочь. Вместо этого мужчины украли у пострадавшего золотой перстень и мобильный телефон.

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