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Приметы и советы

В Москве не осталось квартир дешевле пяти миллионов рублей

Никита Худяков
Город
В Москве не осталось квартир дешевле пяти миллионов рублей
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

На московском рынке жилья закончились квартиры дешевле пяти миллионов рублей, в таком ценовом диапазоне можно приобрести только апартаменты.

— Число квартир и апартаментов стоимостью до пяти миллионов рублей за прошедший год сократилось в связи ростом спроса на самые доступные лоты, а также с увеличением себестоимости строительства, — сказала управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.

Согласно подсчетам компании, в данный момент на первичном рынке Москвы нет ни одной квартиры стоимостью меньше пяти миллионов рублей. На вторичном рынке жилья выбор лотов по данной стоимости выше.

По данным ЦИАН, таких объявлений в настоящее время 710. При этом руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов отметил, что полноценного выбора квартир стоимостью до пяти миллионов рублей в Москве сейчас не существует.

Он добавил, что по такой цене зачастую предлагают объекты с особенностями — переделанные апартаменты или студии в малоэтажных жилых кварталах в периферийных районах Москвы, требующих ремонта, передает РБК.

До этого аналитики рассказали о дефиците квартир с классической планировкой в Москве. За счет ограниченного объема предложения квартиры с классическими планировками по итогам января 2023 года показали наибольший рост по стоимости.

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