Матыцин оценил эффект введения FAN ID на посещаемость матчей РПЛ

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Все трудности по введению системы паспорта болельщика (FAN ID) в играх Российской премьер-лиги (РПЛ) будут преодолены, это не отразится на посещаемости матчей. Об этом во вторник, 7 февраля, заявил глава Минспорта Олег Матыцин.

— По Fan ID сложности будут преодолены. Это не отразится на посещаемости матчей, — сказал министр.

Система FAN ID начнет работать на всех стадионах чемпионата России с весенней части сезона. Проход на матчи будет возможен только при наличии карты болельщика, пишет РИА Новости.

До этого сообщалось, что Минцифры запустило приложение для дистанционного оформления Fan ID. В нем можно будет оформить «Карту болельщика» на себя и на детей, предъявить билет, абонемент или аккредитацию при проходе на матч даже без доступа в интернет.

Помимо этого, в приложении возможны передача билета другому человеку, получение информации о расписании матчей и местоположении стадиона. Данное нововведение позволит россиянам добавить спортивное событие в календарь, перейти на сайт клуба для покупки билета, а также узнать о бонусных программах клубов.